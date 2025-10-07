جراحون في دولة الإمارات يزرعون مضخة لتوصيل العلاج الكيميائي مباشرة لعلاج أورام الكبد الغير قابلة للجراحة

وبدوره، أعرب البروفيسور حميد الشامسي الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "إن إدخال تقنية مضخة ضخ الشريان الكبدي يمثل نقطة تحول في تطوير علاجات سرطان الكبد الناتج عن أورام القولون والمستقيم المنتشرة، نحن فخورون بتقديم هذا الخيار العلاجي المتقدم لأول مرة في دولة الإمارات ودول الخليج، بدعم من خبرات طبية عالمية المستوى، ونأمل أن يستفيد العديد من المرضى في المنطقة من هذا الإنجاز، بما يضمن نتائج علاجية أفضل ونوعية حياة محسنة، كما أن هذا التطور يتيح للمرضى الحصول على أحدث علاجات السرطان بالقرب من موطنهم، ويقلل من الحاجة للسفر إلى الخارج لتلقي هذه العلاجات المتقدمة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في علاج الأورام والسياحة العلاجية في المنطقة."