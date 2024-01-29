المملكة تستضيف المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في فبراير القادم

ويأتي هذا المعرض، الذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، انطلاقاً من دور المملكة الرائد في قطاع الثروة السمكية، وحرصاً على إيجاد منصة عالمية تجمع الخبراء في هذا المجال، حيث يشارك في المعرض 35 دولة يمثلها أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية و3 آلاف رجل أعمال محلي ودولي، ومن المتوقع أن يبلغ عدد زوار المعرض أكثر من 15 ألف زائر.