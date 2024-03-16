"الوطني للمسؤولية" يواصل حملة توزيع مليون وجبة إفطار على قائدي السيارات

واصل المركزُ الوطني للمسؤولية والدراسات تنفيذَ حملة إفطار صائم بمناسبة شهر رمضان المبارك لتوزيع مليون وجبة إفطار صائم عند الإشارات الضوئية الرئيسيّة، والتقاطعات المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية في كلٍّ من: الرياض، وجدة، والدمام، برعاية أبو كاس؛ بهدف الحدّ من حوادث الطرقات التي تحدث بسبب السرعة الزائدة، والتجاوزات المرورية، لاسيما مع اقتراب موعد أذان المغرب، ومحاولات بعض السائقين اللحاق بموعد الإفطار.
وصرّح المدير العام عبدالعزيز الناصر بأن المركز دأب على تنفيذ برنامج إفطار رمضان؛ حيث يسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قبيل وقت الأذان.
وقدم "الناصر" شكره لأرز أبو كاس التي فعلت مسؤوليتها الاجتماعية وبادرت بالاستجابة في تفعيل دورها الاجتماعي، الذي تمثل من خلال الإسهام في دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز روح التكافل المجتمعي، والتراحم الإنساني، والحفاظ على الإنسان، ووقايته من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية، وخسائر في الأرواح والممتلكات؛ باعتبار أن الإنسان هو أغلى ما نملك من ثروات.