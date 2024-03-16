"الوطني للمسؤولية" يواصل حملة توزيع مليون وجبة إفطار على قائدي السيارات

وقدم "الناصر" شكره لأرز أبو كاس التي فعلت مسؤوليتها الاجتماعية وبادرت بالاستجابة في تفعيل دورها الاجتماعي، الذي تمثل من خلال الإسهام في دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز روح التكافل المجتمعي، والتراحم الإنساني، والحفاظ على الإنسان، ووقايته من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية، وخسائر في الأرواح والممتلكات؛ باعتبار أن الإنسان هو أغلى ما نملك من ثروات.