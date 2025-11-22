بالفيديو.. مستنقعات "المجاري" تُهدّد الصحة والبيئة وسط شقراء

وأردف: "ما يزيد المعاناة أن مياه المجاري تحيط بالمحلات التي تقدّم المأكولات، ما يُنذر بكارثة صحية قد تطال الأغذية المقدمة للزبائن، ويُعد هذا الجانب من أخطر جوانب المشكلة؛ إذ إن وجود المياه الملوّثة بالقرب من المطاعم والمتاجر الغذائية يرفع احتمالات التلوث وانتقال مسببات الأمراض، خصوصًا مع انتشار الحشرات المرتبطة بالبيئات الملوّثة".