بالفيديو.. مستنقعات "المجاري" تُهدّد الصحة والبيئة وسط شقراء

رصدت "سبق" تدفّق مياه المجاري المنتنة في شارع عمر بن الخطاب بحي الشفاء في شقراء، باتجاه شارع الملك عبدالله، مُشكِّلة مستنقعات ذات روائح كريهة تُهدّد الصحة والبيئة المحيطة، إضافة إلى كونها مرتعًا خصبًا للحشرات والبعوض.
وقال المواطن سليمان بن عبدالرحمن: "يعاني قاطنو حي الشفاء ورواد المحلات التجارية في شارع عمر بن الخطاب وشارع الملك عبدالله وسط شقراء من تدفّق مياه المجاري التي شكّلت مستنقعات وبائية تُهدّد المنطقة بكارثة بيئية وأضرار صحية، نتيجة تجمّع الحشرات والبعوض، إضافة إلى الروائح الكريهة التي حاصرت المحلات وروادها".
وأضاف: "انتظرنا من الجهة المسؤولة وضع حلول عاجلة لمعالجة الوضع المتردي المتمثل في الروائح الكريهة والمياه المتدفقة، لكن الوضع ما زال على حاله ولم يتغيّر، ولم يتم علاج المشكلة حتى الآن".
وأردف: "ما يزيد المعاناة أن مياه المجاري تحيط بالمحلات التي تقدّم المأكولات، ما يُنذر بكارثة صحية قد تطال الأغذية المقدمة للزبائن، ويُعد هذا الجانب من أخطر جوانب المشكلة؛ إذ إن وجود المياه الملوّثة بالقرب من المطاعم والمتاجر الغذائية يرفع احتمالات التلوث وانتقال مسببات الأمراض، خصوصًا مع انتشار الحشرات المرتبطة بالبيئات الملوّثة".
وتابع: "نناشد الجهات المسؤولة عن البيئة والصحة والجهات ذات العلاقة الوقوف على هذا الوضع الصحي المتردي، وإيجاد حلول عاجلة قبل وقوع كارثة صحية وبيئية، ولاسيما مع تكاثر الحشرات والبعوض هذه الأيام مع اعتدال الطقس".