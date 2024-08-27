رافد اقتصادي مهم.. 11 مليون شجرة نخيل بالقصيم تنتج 528 ألف طن سنوياً

وكانت النخلة وثمارها منذ القدم مصدراً رئيساً للغذاء نتيجة عمرها الطويل وتعايشها وانسجامها مع جيولوجية المنطقة، وثمارها مصدراً للبروتين والدهون والمواد المعدنية، إلى جانب الاستفادة من أجزاء النخلة في متطلبات الحياة اليومية والصناعات التقليدية، واعتماد الناس كان على نوع أو نوعين فقط، ومع تطور أساليب الزراعة والري ازدهرت زراعة النخيل، وأصبحت تحتل رقعة زراعية كبيرة بمنطقة القصيم، تجسّد مشهداً جمالياً يُؤذن بحصاد أجود أنواع التمور في المنطقة.