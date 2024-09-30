بالأسماء.. تكليف مساعدي مديري التعليم للشؤون التعليمية بمحافظات منطقة الرياض

تكليف محمد بن عبدالله الجبرين مساعدًا للشؤون التعليمية بمحافظة القويعية، وماجد بن عبدالله اللحيدان مساعدًا للشؤون التعليمية بمحافظة عفيف، وغزالة بنت ماجد العتيبي مساعدًا للشؤون التعليمية بمحافظة الدوادمي، وزيد بن ناصر السليمان مساعدًا للشؤون التعليمية بمحافظة الخرج، وراشد بن عبدالله العجالين مساعدًا للشؤون التعليمية بمحافظة الأفلاج، وسعد بن غازي الحربي مساعدًا للشؤون التعليمية بمحافظة المجمعة، وخالد بن ناصر العلي مساعدًا للشؤون التعليمية بمحافظة الغاط، وأحمد بن سليمان الفهيد مساعدًا للشؤون التعليمية بمحافظة الزلفي، والدكتور عادل بن منير الزايدي مساعدًا للشؤون التعليمية بمحافظة شقراء، وعبدالله بن عبدالعزيز الدكان مساعدًا للشؤون التعليمية بمحافظتَيْ حوطة بني تميم والحريق، وفرج بن محمد الدوسري مساعدًا للشؤون التعليمية بمحافظة وادي الدواسر.