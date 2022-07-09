والد ووالدة "الشهيد الحارثي": حجُّنا عن ابنَيْنا جعلنا نعيش فرحة غامرة لدرجة أننا نشعر وكأنهما حيَّان

سطَّر الحاج سالم الحارثي وزوجته قصة مُعبِّرة، تجسدت فيها مقولة "عندما ينتقل البر من الوالدين إلى الأبناء"؛ إذ يحج هذا العام عن ولده "فهد" من منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد في الحد الجنوبي بعد إصابته دفاعًا عن ثرى هذا الوطن الغالي، واصفًا الشهيد البطل بأنه "كان لا يهاب الموت ولا يخشاه، مقدامًا شجاعًا".