من الصحاري الذهبية لـموانئ اللؤلؤ وقمصان اللاعبين.. صوت جديد لـ"الثقافة السعودية"

وبرهنت الوزارة على سلكها دروب الإبداع والابتكار، واستحدثت الأفكار البديعة والخلاقة؛ ومن ذلك أنها بدأت في تزيين الأعوام من خلال تسميتها، ووشحت عام 2021م باسم "عام الخط العربي"، باعتبار هذا الفن، الخط العربي، موروثًا حضاريًّا نشأ وترعرع في الجزيرة العربية، وأضاءت الوزارة ما يترفه به من ماضٍ مجيد وجماليات وتركيبات هندسية فريدة، وطَرقت به أبواب قطاعات أخرى تحقيقًا لقيم التكامل والتعاون، وراحت تدبج به قمصان لاعبي الدوري السعودي طوال الموسم الرياضي، وزينت به طائرات شركة الخطوط السعودية وطيران ناس، وشيّدت معارض عنه؛ منها: "الكتابة والخط"، و"مكتبة الملك عبدالعزيز للخط العربي".