"الغامدي": وزارة البيئة أنشأت 62 سدًا لحفظ مياه السيول بمكة

وأوضح "الغامدي" أن وزارة البيئة أنشأت 62 سدًا لحفظ مياه السيول؛ منها أربعة سدود لتأمين مياه الشرب بطاقة تخزينية 404 ملايين م3، و52 سدًا لتأمين المياه للقطاع الزراعي، وستة سدود بشرق محافظة جدة لحماية المدينة من أخطار السيول والحيوانات وحماية الأرواح والممتلكات بإذن الله، وهي سدود: بريمان، دغبج، غليل، غايا، أم حبلين، مريّخ.