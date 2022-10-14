لوائح ومواصفات "الغذاء والدواء" تعزز السلامة والجودة وترفع الوعي الصحي

وفي مجال الغذاء، أصدرت الهيئة لوائح ومواصفات لشبيه منتجات الألبان، وبذلك تكون المملكة أول دولة في المنطقة تلزم الشركات بكتابة عبارة "شبيه" على بطاقات منتجات الألبان التي تم استبدال دهن الحليب فيها بزيوت نباتية سواء كليًا أو جزئيًا، ما يسهم في زيادة المعرفة لدى المجتمع من خلال توضيح الفرق بين منتجات الألبان وتعزيز الثقة في جهود الهيئة.