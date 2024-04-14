"الحربي" لـ"سبق": موقف السعودية الثابت يُجنِّب المنطقة المعضلات انطلاقًا من قوتها السياسية

واختتم قائلاً إنه مما لا شك فيه أن الموقع الجغرافي للمملكة، وإطلالتها على الخليج العربي والبحر الأحمر، والربط بينهما بالنقل الجوي، وكونها حلقة اتصال بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، واتصالها البري مع دول الجوار، وقربها من المضايق البحرية المهمة.. كل ذلك جعلها ذات أهمية استراتيجية.