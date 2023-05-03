الزعاق: الـ70 يوماً المقبلة تبدأ الحرارة بالارتفاع تباعاً ونعيش الدرجات الأحر

وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، في أوله كنة ثريا، وفي منتصفه ينعدم ظل الزوال على اليمن وجنوب السعودية، وفي نهايته تتعامد الشمس على الكعبة، ويبدأ الحر الفعلي.. في أيار نام على سطح الدار.