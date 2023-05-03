الزعاق: الـ70 يوماً المقبلة تبدأ الحرارة بالارتفاع تباعاً ونعيش الدرجات الأحر

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن شهر مايو هو الشهر الخامس من شهور السنة الميلادية وأحد الأشهر السبعة التي تتكوّن من 31 يوماً.
وأضاف الزعاق؛ أن الشهر يُسمى في المغرب العربي مايو، وفي العراق والشام أيار، وتعني البهاء والجمال، وفيه تتجمّل الأرض بالربيع.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، في أوله كنة ثريا، وفي منتصفه ينعدم ظل الزوال على اليمن وجنوب السعودية، وفي نهايته تتعامد الشمس على الكعبة، ويبدأ الحر الفعلي.. في أيار نام على سطح الدار.
وأكمل، في بدايته يبدأ الصيف، وفي نهايته يبدأ القيظ، وطوال الـ70 يوماً المقبلة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي تباعاً ويعيش العالم الدرجات الأحر.