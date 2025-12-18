شاهد.. تقنيات المستقبل في قلب المشهد الأمني.. معرض تفاعلي وتجارب نوعية تشعل أيام «مؤتمر أبشر 2025» بالشراكة مع أكاديمية طويق

وأوضح أحد المشاركين في المعرض لـ«سبق» أن الجهاز يعرض النتائج على شاشة ملونة، حيث يشير اللون البرتقالي إلى المواد العضوية مثل المتفجرات والمخدرات وحتى الأغذية، بينما يدل اللون الأزرق على المواد المعدنية كالأسلحة والسكاكين، في حين يرمز اللون الأخضر إلى المواد المختلطة التي تجمع بين المعادن والمواد العضوية. وتُستخدم هذه التقنية في المنافذ والجمارك والمطارات، إلا أن تميز هذا الجهاز يكمن في كونه محمولًا وسهل الاستخدام في المواقع الميدانية المتحركة.