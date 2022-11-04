84 طالبًا وطالبة يفوزون بجائزة التفوق الدراسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج

وفي كلمة راعي الحفل أعرب الدكتور ماجد بن علي النعيمي، عن اعتزاز مملكة البحرين باستضافة هذه الجائزة المهمة في دورتها الجديدة، والتي تأتي في سياق جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فيه، مشيدًا بجهود القائمين على هذا المكتب المتميز، وبالدعم الذي تقدمه شركة المراعي لهذه الجائزة.