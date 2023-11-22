"التجارة" تشهِّر بمنشأة لحيازتها وعرضها منتجات غذائية منتهية الصلاحية

وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد كشفت أثناء جولاتها الميدانية على المنشآت الواقعة بمحافظة رابغ نحو 225 منتج فاسد لانتهاء تاريخ صلاحيته وهي عبارة عن منتجات زيوت اللوز والزعتر والهيل، ودهن الحبة السوداء ونكهات عطرية وغيرها، حيث تم ضبطها نظرًا لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.