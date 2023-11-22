"التجارة" تشهِّر بمنشأة لحيازتها وعرضها منتجات غذائية منتهية الصلاحية

شهّرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في نشاط بيع المكسرات ومنتجات العطارة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها والمسؤولين عنها بمخالفتهم لنظام مكافحة الغش التجاري نتيجة حيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
وكانت الفرق الرقابية للوزارة قد كشفت أثناء جولاتها الميدانية على المنشآت الواقعة بمحافظة رابغ نحو 225 منتج فاسد لانتهاء تاريخ صلاحيته وهي عبارة عن منتجات زيوت اللوز والزعتر والهيل، ودهن الحبة السوداء ونكهات عطرية وغيرها، حيث تم ضبطها نظرًا لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، المتضمن تغريم المخالفون والتشهير بهم، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
وتحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز الاتصال على الرقم 1900.