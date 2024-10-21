الرياض تتصدر.. المرور يضبط 8164 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة في أسبوع

وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات، جاءت كالتالي: العاصمة المقدسة بـ455 دراجة مخالفة، ثم المدينة المنورة 322 مخالفة، وجازان 257 مخالفة، وعسير 208 مخالفات، وتبوك 141 مخالفة، ونجران 138، والطائف 110، ثم حائل 107 مخالفات؛ فيما سجلت الجوف "صفر" مخالفات.