الرياض تتصدر.. المرور يضبط 8164 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة في أسبوع

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 8164 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر وحتى السبت 19 أكتوبر.
وجاءت الرياض في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 3609 مخالفات، تليها جدة 1994 مخالفة ثم الشرقية 601 مخالفة.
وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات، جاءت كالتالي: العاصمة المقدسة بـ455 دراجة مخالفة، ثم المدينة المنورة 322 مخالفة، وجازان 257 مخالفة، وعسير 208 مخالفات، وتبوك 141 مخالفة، ونجران 138، والطائف 110، ثم حائل 107 مخالفات؛ فيما سجلت الجوف "صفر" مخالفات.
وأهابت الإدارة بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.