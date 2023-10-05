"يلو" شريك الرحلة لمعرض الكتاب الدولي بالرياض

وبهذه المناسبة تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل المحدودة «يلو» الأستاذ محمد النجران الذي أكد على حرص الشركة في المساهمة ودعم الحراك الإيجابي الذي تشهده بلادنا في كافة المجالات؛ ومنها المجال الثقافي استجابةً للروح الجديدة التي بثتها رؤية 2030 في كافة أوجه الحياة في المملكة، وأضاف النجران قائلاً: إن التحول الإيجابي الكبير الذي تعيشه بلادنا والنهضة الشاملة لا نستطيع أمامها إلا أن نكون سواعد تعمل في هذه المسيرة المباركة، لذلك لا نتردد في «يلو» في المساهمة والدعم من خلال إطلاق مبادرات خاصة بنا أو برعاية الفعاليات والأنشطة التي تطلقها الجهات المختصة؛ ومنها الحدث الثقافي العالمي الذي تعيشه الرياض هذه الأيام بإقامة معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يعدّ ظاهرة ثقافية سنوية تجددت هذا العام بشكل مختلف بعد الجهود التي قامت بها وزارة الثقافة بقيادة سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود بإثراء المعرض باستضافة العديد من الفعاليات التي تعكس الواقع الثقافي الغني الذي تعيشه بلادنا في هذا العهد الزاهر.