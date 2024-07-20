محذرة من الأطعمة المجهولة في السفر.. "الغذاء والدواء" تطلق حملة "الصيف والسياحة"

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملتها التوعوية "الصيف والسياحة"، تزامنًا مع ما يُصاحب فصل الصيف من ارتفاعٍ في درجات الحرارة مما يؤدي إلى تغير في بعض الخصائص الدوائية، وبالتالي تؤثر على فاعلية الدواء، كما يؤدي إلى تضرر الأطعمة المعرضة لظروف تخزين غير مناسبة مثل أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يجعلها بيئة خصبة لنمو البكتيريا والتعفن ويقلل من فترة الصلاحية للمنتج، إضافةً إلى التوعية حول التعامل الآمن مع مبيدات الحشرات والقوارض وذلك نتيجةً لانتشارها.