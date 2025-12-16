أمير جازان يرعى انطلاق "جولة مسك" ويؤكد دورها في تمكين الشباب بالمنطقة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء اليوم، انطلاق فعاليات "جولة مسك" بالمنطقة، التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في مركز الأمير سلطان الحضاري، بهدف تقديم برامج ومبادرات تمكينية تستهدف شباب وشابات جازان.
واطلع سموه خلال جولته في المعرض التعريفي المصاحب على أبرز فرص التمكين التي تقدمها مؤسسة "مسك" والجهات التابعة لها، ثم شاهد والحضور فيلمًا تعريفيًا استعرض إنجازات المؤسسة في مجال تطوير وتمكين الشباب على المستوى الوطني.
وفي كلمته خلال الحفل، عبّر الدكتور بدر بن حمود البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك"، عن اعتزاز المؤسسة بشبابها المستفيدين من البرامج والمبادرات، مؤكدًا استمرار العمل على دعمهم وتوفير الفرص اللازمة لتطوير قدراتهم، وتمكينهم من الإسهام في بناء مستقبل المملكة.
من جانبه، رحّب أمير منطقة جازان بجولة "مسك"، مشيدًا بأهدافها ودورها في إطلاق مبادرات مستدامة تسهم في تنمية الشباب واستثمار طاقاتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة.
ونوّه سموه بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من اهتمام متواصل بقطاع الشباب، ودعمها المستمر للبرامج النوعية التي تعزز قدراتهم ومهاراتهم، وتمنحهم المساحة اللازمة للإبداع والمشاركة الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي ختام الحفل، كرّم سموه الجهات المشاركة في الفعاليات، كما تسلّم هدية تذكارية من مؤسسة "مسك" تقديرًا لجهوده في دعم المبادرات الشبابية.
وتتواصل فعاليات "جولة مسك" في جازان على مدى يومين، وتتضمن جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من الرؤساء التنفيذيين وروّاد الأعمال وأصحاب التجارب الملهمة من مستفيدي برامج المؤسسة، إلى جانب معرض تعريفي يُبرز فرص التمكين في مجالات متعددة مثل التميز المهني، القيادة، الابتكار، ريادة الأعمال والفنون.