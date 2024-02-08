قفزة في أسعار المواشي قبل رمضان.. ومطالب بضرورة السماح باستيراد الشعير

ارتفعت أسعار الأغنام في السوق السعودي بواقع 30% عن سعرها في مثل هذا الوقت من العام الماضي، وأرجع عدد من مربي الأغنام الارتفاع في أسعار الأغنام المحلية إلى ارتفاع أسعار الأعلاف مما تسبب في إحجامهم عن تربيتها.
وأكد رواد أسواق الماشية أن ارتفاع الأسعار يعود إلى قلة المعروض من الأغنام المحلية وراءها عدد من الأسباب؛ من بينها ذبح الإناث على الرغم من وجود قرار بمنع ذبحها، ولا يقتصر الأمر على الأغنام المحلية بل ارتفع أسعار المستوردة أيضًا.
من ناحيته، قال الناشط والمهتم في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء لـ"سبق": لا شك أنه يوجد ارتفاع في أسعار المواشي بزيادة 30% عن العام الماضي والارتفاع نشاهده في كل أنواع السلع وبعضها وصل نسبة الارتفاع إلى 100%، ولكن نشاهد التركيز على أسعار المواشي فقط.
وأضاف: نريد حلولًا تخدم الجميع؛ ومن أهمها تخفيض أسعار الأعلاف وأهمها الشعير الذي وصل سعره 73 ريالًا للكيس وزن 50 كيلوجرامًا بعد نزوله إلى 60 ريالًا من 86 ريالًا، وكذلك نتمنى السماح باستيراد الشعير للأفراد دون شروط تعجيزية، مع السماح بزراعته.
وأكد في الوقت نفسه أهمية تنفيذ قرار منع ذبح الإناث من المواشي بالشكل الصحيح، ولا يكون قرارًا دون تنفيذ وزيادة دعم مربي المواشي المالي الشهري، وهذه النقاط سوف تسهم بتخفيض أسعار المواشي وزيادة الإنتاج المحلي من المواشي والأعلاف.