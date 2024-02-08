قفزة في أسعار المواشي قبل رمضان.. ومطالب بضرورة السماح باستيراد الشعير

من ناحيته، قال الناشط والمهتم في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء لـ"سبق": لا شك أنه يوجد ارتفاع في أسعار المواشي بزيادة 30% عن العام الماضي والارتفاع نشاهده في كل أنواع السلع وبعضها وصل نسبة الارتفاع إلى 100%، ولكن نشاهد التركيز على أسعار المواشي فقط.