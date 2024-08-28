"البيئة": عسير الأعلى في كمية الأمطار آخر 24 ساعة.. 36.4 ملم في أبها

وأوضح التقرير تسجيل منطقة جازان (18.8) ملم في جازان، و(18.2) ملم في سرب الطيران البحري، و(14.6) ملم في قيادة حرس الحدود بجازان، و(14.0) ملم في مطار جازان؛ فيما سجلت منطقة نجران (18.1) ملم في بدر الجنوب، و(8.0) ملم في النمصة ببدر الجنوب، و(7.8) ملم في الحضن بنجران.