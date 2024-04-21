"تخفيض سعر تذاكر السينما".. مغردون يبدون رضاهم وهذه مقترحاتهم لزيادة الإقبال

لاقت موافقة مجلس إدارة هيئة الأفلام على حزمة من البرامج التشجيعية، التي من شأنها تخفيض المقابل المالي لتراخيص السينما والمقابل المالي للتذاكر، بما يُسهم في زيادة وصول الجمهور للسينما السعودية، ردود فعل إيجابية لدى المغردين السعوديين.
وعلق وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، بدر بن عبدالله بن فرحان، على القرار بتغريدة قال فيها إنها خطوة مهمة لتعزيز سلسلة القيمة في القطاع السينمائي، وزيادة الإقبال على شباك التذاكر ورفع حصة الأفلام السعودية فيه، والذي يُسهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي في هذا المجال.
وأبدى عددٌ من المغردين رضاهم عن القرار الإيجابي الذي جاء سعيًا لدعم قطاع السينما، وزيادة شاشات العرض ونسب المساهمة الاقتصادية للشركات، وتشجيعًا لثقافة الأفلام في المملكة.
وعبّر صالح الفوزان عن سعادته بالقرار الإيجابي، بقوله: "خطوة جيدة ورائعة، متمنيًا أن تدعم هذه البادرة رجال الأعمال السعوديين على الدخول في مجال الاستثمار السينمائي".
وأشاد عماد بالقرار، قائلاً: "خطوة محفزة وننتظر قرارات الشركات لتخفيض أسعار التذاكر".
كما اقترح رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة "إكس"، عددًا من المقترحات التي من شأنها المساهمة في تعزيز وصول الجمهور للسينما، وزيادة إقبالهم على ارتيادها.
وكتب المغرد رائد الحايك، مطالبًا بمراجعة وإلغاء رسوم الحجز الإلكتروني، إذ قال: "أيضًا نطالب بإلغاء رسوم الحجز الإلكتروني للتذاكر، وإعادة النظر في أسعار الأطعمة والمشروبات".
وشاطره بدر الرأي، بقوله: "تحتاج إلى مراجعة شاملة الأسعار. أسعار منتجات تُراجع وتُخفض.. أسعار التذاكر تُراجع وتُخفض.. أسعار رسوم الحجز تُراجع وتُلغى".
واقترح إبراهيم ضرورة تخفيض أسعار المأكولات والمشروبات في دور السينما، إذ قال: "خفضوا قيمة الأكل والمشروبات مو معقولة الأكل والشرب أغلى من التذكرة.. صار الواحد يروح السينما من وين لوين بسبب الأسعار المرتفعة".