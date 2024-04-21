"تخفيض سعر تذاكر السينما".. مغردون يبدون رضاهم وهذه مقترحاتهم لزيادة الإقبال

وعلق وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، بدر بن عبدالله بن فرحان، على القرار بتغريدة قال فيها إنها خطوة مهمة لتعزيز سلسلة القيمة في القطاع السينمائي، وزيادة الإقبال على شباك التذاكر ورفع حصة الأفلام السعودية فيه، والذي يُسهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي في هذا المجال.