العسكر: دعايات مضللة بالخلايا الجذعية تهدد صحة المرضى

في المقابل، حذر العسكر من انتشار عيادات غير مرخصة تدّعي علاج أمراض معقدة كالزهايمر والتوحد وإيقاف الشيخوخة عبر الخلايا الجذعية، مؤكداً أن هذه الممارسات لم تثبت علمياً وتشكل خطراً على المرضى، حيث سجلت مضاعفات خطيرة في بعض الحالات. كما أشار إلى استغلال اسم “الخلايا الجذعية” في الدعاية لمستحضرات تجميلية ومكملات غذائية لا علاقة لها بالطب.