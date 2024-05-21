"تأكد قبل تسدد".. حملة تطلقها "سبل" للتحذير من حيل التصيد الإلكتروني

وتتضمّن الحملةُ التحذيرَ والتوعية بعدم الوقوع ضحية لأساليب المحتالين، والتصدّي لها والتبليغ عنها، كما أوضحت الحملةُ أنواعَ الاحتيال المستخدمة التي يُعدُّ من أبرزها الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والروابط المشبوهة، داعية الجميع إلى التبليغ عن حالات الاحتيال عن طريق البريد الإلكتروني المخصص: PHISHING@SPLONLINE.COM.SA ، أو من خلال الرقم الموحد 19992، وحساب خدمة العملاء @SPL_CARE في منصة "X".