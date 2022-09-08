جولة في سيارة وهدايا ثمينة.. هنا قصص ومواقف جمعت الملكة "إليزابيث" بملوك السعودية

وعلى الجانب الآخر، فخلال فترة حكمها، زارت الملكة إليزابيث البلدان العربية أكثر من مرّة، ولطالما جمعتها علاقة قويّة مع جميع دول المنطقة من السعودية، الإمارات العربية المتّحدة، الكويت، عمان، قطر وغيرهم، وذلك منذ عام 1955، حينما زارت أول بلد عربي، عندما اتجهت نحو الأردن برفقة زوجها الأمير فيليب، لتليها بعد ذلك زيارة إلى المملكة العربية السعودية في العام 1967، وكانت تلك هي أول زيارة لها إلى المملكة.