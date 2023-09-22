الرئيس التنفيذي لـ"قصر الأواني" يهنئ القيادة والشعب باليوم الوطني 93

تقدم الرئيس التنفيذي لشركة قصر الأواني، سامي بن إبراهيم السيف بأسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكافة أبناء الشعب السعودي والمقيمين على هذه الأرض الطاهرة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.
وقال "السيف": عام يضاف إلى تاريخ هذا الوطن العظيم، وصفحة جديدة تُفتَح أمامنا مليئة بالتحديات والإنجازات. ونحن في قصر الأواني، نشهد نموًا في مختلف القطاعات، ومنها قطاع التجزئة الذي يحمل في طياته طموحات كبيرة. استطعنا التطور جيلاً بعد جيل برؤيةٍ حكيمةٍ ونهجٍ قويم أسّس من خلالها دولة حضارية قوية توحّدت تحت راية التوحيد وبنت مجتمعًا متماسكًا تسوده المحبة والوئام.
وأضاف: نحن ننظر إلى هذا اليوم بفخر واعتزاز ،كوننا جزءًا من هذا الوطن المزدهر، ونتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وإصرار.
وأردف: نؤكد عزمنا الراسخ على المضي قدمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم التنمية المستدامة. حيث تأسست شركة قصر الأواني عام 1998م، وهي واحدة من أبرز الشركات في مجال التجزئة في المملكة العربية السعودية. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الضيافة المنزلية ومستلزمات المطبخ، والبيت السعودي، مما جعلها وجهة رئيسية للعملاء في جميع أنحاء المملكة، ونسعى جاهدين لتلبية تطلعات عملائنا الكرام من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات
واختتم "السيف" بالقول: نسأل الله العظيم بمنه الكريم أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.