الرئيس التنفيذي لـ"قصر الأواني" يهنئ القيادة والشعب باليوم الوطني 93

وقال "السيف": عام يضاف إلى تاريخ هذا الوطن العظيم، وصفحة جديدة تُفتَح أمامنا مليئة بالتحديات والإنجازات. ونحن في قصر الأواني، نشهد نموًا في مختلف القطاعات، ومنها قطاع التجزئة الذي يحمل في طياته طموحات كبيرة. استطعنا التطور جيلاً بعد جيل برؤيةٍ حكيمةٍ ونهجٍ قويم أسّس من خلالها دولة حضارية قوية توحّدت تحت راية التوحيد وبنت مجتمعًا متماسكًا تسوده المحبة والوئام.