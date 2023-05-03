"الخضيري": مسببات السرطان لاتزال مجهولة والدراسات تشير لعوامل كثيرة بعضها متداخل.. تعرف عليها

ولفت إلى أن بعضها يكشف عنه بتحليل دم خاص وبعضها بتحاليل أدق وبعضها أشعة ثم خزعة، ثم فحص نسيجي.. إلخ وكذلك الفحوصات الإكلينيكية والتاريخ المرضي والعلامات الحيوية والسلوكية للفترة الماضية مثل نقص الوزن، وعلامات جسمية وتغيرات جلديه وجينية محددة لا يعرفها إلا طبيب متخصص.