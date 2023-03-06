السبت الماضي.. جسر الملك فهد يسجّل أعلى معدل عبور منذ افتتاحه

سجّل جسر الملك فهد خلال السبت الماضي، أعلى رقم عبور للمسافرين في يوم واحد، منذ افتتاحه قبل 36 عاماً، بعدد 136500 مسافر، في الوقت الذي شهد الجسر منذ يوم الخميس 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023 ولثلاثة أيام متتالية والتي وافقت بداية إجازة الربيع للفصل الدراسي الثاني تحقيق إحصائيات عالية واستثنائية في أعداد المسافرين بلغت 361345 مسافرًا.
وكشفت إحصائية جوازات جسر الملك فهد ليوم الخميس 10 شعبان 1444هـ أن عدد القادمين بلغ 44679 مسافراً، بينما بلغ عدد المغادرين 53224 مسافراً بمجموع 97903 مسافرين، بينما سجلت إحصائية يوم الجمعة 11 شعبان 1444هـ أن عدد القادمين بلغ 59044 مسافراً، والمغادرين 67900 مسافر بمجموع 126944 مسافراً، كما سجلت إحصائية جوازات الجسر ليوم السبت 12 شعبان 1444هـ أن عدد القادمين بلغ 70711 مسافراً بينما بلغ عدد المغادرين 65787 مسافراً بإجمالي 136498 مسافراً.
وتم إنهاء إجراءات المسافرين بكل يسر وبانسيابية عالية نتيجة تضافر جهود كل الإدارات الحكومية العاملة في الجانبين السعودي والبحريني والتعاون والتنسيق المشترك بين جميع الإدارات العاملة، وعلى مدار الساعة؛ لتيسير عبور الأعداد الكبيرة من المسافرين خاصة في أوقات الذروة.