السبت الماضي.. جسر الملك فهد يسجّل أعلى معدل عبور منذ افتتاحه

سجّل جسر الملك فهد خلال السبت الماضي، أعلى رقم عبور للمسافرين في يوم واحد، منذ افتتاحه قبل 36 عاماً، بعدد 136500 مسافر، في الوقت الذي شهد الجسر منذ يوم الخميس 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023 ولثلاثة أيام متتالية والتي وافقت بداية إجازة الربيع للفصل الدراسي الثاني تحقيق إحصائيات عالية واستثنائية في أعداد المسافرين بلغت 361345 مسافرًا.