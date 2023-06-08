أمير الشرقية يدشن مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج العربي والعراق

وأضاف: أُنشئت شبكة الربط الكهربائي، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على نتيجة الدراسة التي أعدت خلال الفترة من عام 1984 إلى عام 1986م، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، والتي قام بتنفيذها كلٌ من معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعهد الأبحاث العلمية في الكويت، مع بعض الاستشاريين العالميين، وبإشراف فريق عمل فني من الدول الأعضاء، وما تبعها من دراسات تفصيلية أكدت المنافع التي يمكن أن تجنيها الدول من الربط الكهربائي، مشيرًا إلى أنه نتيجة لهذه الدراسات، تم اعتماد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في قمة مسقط عام 1997م. واليوم، ترى دول الخليج، جميعها، الفوائد المتحققة، من هذا المشروع منذ بدء تشغيله عام 2009م.