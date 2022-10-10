"الربيعة" يدشّن جناح الوزارة المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 بدبي

وتشمل محاور مشاركة وزارة الداخلية: أثر برنامج "أبشر" في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.