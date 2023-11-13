"كفاءة الإنفاق" تطلق دليل "إعداد كراسات الخدمات الاستشارية" في الجهات الحكومية

ويتضمن الدليل إرشادات وتعليمات إعداد كراسات الخدمات الاستشارية لخدمات الدراسات والتصاميم، مثل: خدمات الدراسات المالية، والاجتماعية، والإدارية، والاقتصادية وغيرها، وكذلك خدمات الاستشارات الإدارية، مثل: إعداد وتطوير الإستراتيجيات، وتصميم البرامج والمبادرات، وإدارة المشاريع، وتصميم النماذج التشغيلية، وتحسين العمليات والخدمات المالية والمحاسبية والمشتريات والموارد البشرية، كما يشمل إرشادات وتعليمات إعداد الكراسات لخدمات الإشراف، ومنها خدمات الإشراف بموجب عقود الإنشاء أو الإمداد أو التنفيذ، إضافةً إلى خدمات المعلومات والبيانات، مثل: جمع البيانات من نظم المعلومات وتصنيفها، وإعداد الخرائط عن طريق التصوير الجوي والاستقصاء المسحي، ومعالجة البيانات الإحصائية، وتسجيل المعلومات والبيانات وخدمات الأرشفة.