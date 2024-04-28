"وقاء مكة" يبدأ تحصين نصف مليون رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية"

وقال مدير عام فرع مركز "وقاء" بالمنطقة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، اليوم الأحد: إن الحملة تستهدف تحصين أكثر من 500 ألف رأس من المواشي في مكة المكرمة.