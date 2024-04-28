"وقاء مكة" يبدأ تحصين نصف مليون رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية"

بدأ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، لعام 2024م.
جاء ذلك ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز في المنطقة.
وقال مدير عام فرع مركز "وقاء" بالمنطقة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، اليوم الأحد: إن الحملة تستهدف تحصين أكثر من 500 ألف رأس من المواشي في مكة المكرمة.
وأشار إلى أن أعمال التحصين لمدة شهرين، من يوم الأحد الموافق 21 إبريل - 6 يونيو 2024م.
ودعا فرع المركز بمكة المكرمة، جميع مربي الماشية، بالتقديم عبر منصة "نما" الإلكترونية، للحصول على خدمة التحصين من خلال "طلب موعد تحصين"، أو زيارة الفرع ووحداته في العاصمة المقدسة ومحافظات الطائف والقنفذة ورنية؛ للتنسيق بهذا الشأن.
يذكر أن تلك الحملة تهدف إلى الوقاية والتوعية والتثقيف عن مرض الحمى القلاعية في المواشي لحماية الثروة الحيوانيّة واستدامتها.