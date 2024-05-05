حتى عمر 14 عامًا.. تدشين أول عيادة متخصصة لمكافحة السمنة للأطفال بالجبيل الصناعية

دشنت الهيئة الملكية بالجبيل أول عيادة متخصصة في مكافحة سمنة الأطفال، بمدينة الجبيل الصناعية في مركز طب الأسرة "الحجاز".
وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل -ممثلة في برنامج الخدمات الصحية- أنها تستهدف تقديم عدد من الخدمات العلاجية للأطفال؛ بهدف مكافحة السمنة لدى الأطفال الذين يعانون زيادة في الوزن حتى عمر 14 عامًا، وستعمل العيادة يوم الاثنين أسبوعيًّا من الساعة 12:30م حتى 4م، وتقدم الخدمة بشكل مباشر.
من جانبها أوضحت الدكتور روان بنت سعد العتيبي استشاري طب الأسرة ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، أنه للمرة الأولى بالجبيل الصناعية؛ يتم افتتاح مثل هذه العيادات التي تقدم خدمة نوعية متميزة للأطفال الذين يعانون مشاكل في الوزن؛ وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات الصحية للتغلب على مشكلة السمنة لدى الأطفال.
ونوهت "العتيبي" بأن العيادة ستقدم عددًا من الخدمات بداية من التشخيص الشامل، وتقديم الاستشارات على أيدي نخبة من الأطباء المتخصصين، إلى جانب وضع خطة علاجية وفقًا لحالة كل طفل تتضمن توجيهه للتغذية المناسبة وممارسة التمارين الرياضية وغيرها، إضافة إلى تقديم برامج توعوية لتعزيز نمط حياة صحي لمساعدة الطفل على الوصول للوزن الصحي المناسب للفئة العمرية.
وأكدت أهمية هذا البرنامج في توعية الأهالي والمجتمع بأهمية الغذاء الصحي وأساليب الحياة النشطة للوقاية من مشكلة السمنة لدى الأطفال.
يُذكر أن افتتاح هذه العيادة يأتي في إطار الخدمات التي يقدّمها برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، والتي تهدف لتقديم خدمات طبية متميزة على أيدي نخبة متخصصة من الأطباء في كل التخصصات.