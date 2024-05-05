حتى عمر 14 عامًا.. تدشين أول عيادة متخصصة لمكافحة السمنة للأطفال بالجبيل الصناعية

وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل -ممثلة في برنامج الخدمات الصحية- أنها تستهدف تقديم عدد من الخدمات العلاجية للأطفال؛ بهدف مكافحة السمنة لدى الأطفال الذين يعانون زيادة في الوزن حتى عمر 14 عامًا، وستعمل العيادة يوم الاثنين أسبوعيًّا من الساعة 12:30م حتى 4م، وتقدم الخدمة بشكل مباشر.