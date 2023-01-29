10 آلاف ريال غرامة تنتظر مطاعم مكة التي تبيع اللحم بـ"النفر" بدلاً من "الوزن".. والتطبيق الإلزامي في هذا الموعد

كشفت مصادر لـ"سبق" بأن التطبيق الإلزامي لمبادرة "بالميزان" التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة؛ لبيع اللحوم في مطاعم ومطابخ مكة المكرمة بـ"الوزن" بدلاً من "النفر" سيتم تطبيقه خلال نحو شهر من الآن.
وتهدف المبادرة إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة، ليكون بالوزن بدلاً من مصطلح (النفر) الذي يستخدم دون ضابط في الوزن والكمية، حيث يتميز بيع اللحوم والأطعمة بالميزان بتحديد الكمية العادلة للمستهلك، وزيادة الثقة بين البائع والمشتري وإضفاء الشفافية والمصداقية لكلا الأطراف.
وتتطلب هذه المبادرة اشتراط توفير ميزان إلكتروني بكل منشأة ووضع لوحات توضح نوعية اللحوم والأسعار أمام المستهلك، بحيث يكون الطلب بالوزن وحسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري وإعطاء المزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة قد تكون مختلطة بعظم أو أحشاء وخلافه.
وحددت الأمانة لائحة للغرامات في حال مخالفة أحد بنود هذه المبادرة، والتي تبدأ بـ(1000) ريال وقد تصل الى (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، أو قد تحال إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولوائحه التنفيذية.