10 آلاف ريال غرامة تنتظر مطاعم مكة التي تبيع اللحم بـ"النفر" بدلاً من "الوزن".. والتطبيق الإلزامي في هذا الموعد

وحددت الأمانة لائحة للغرامات في حال مخالفة أحد بنود هذه المبادرة، والتي تبدأ بـ(1000) ريال وقد تصل الى (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، أو قد تحال إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولوائحه التنفيذية.