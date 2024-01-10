خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الحج والعمرة.. "علم" تستعرض ‏الشكل الجديد لـ"نسك"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "علم" الدكتور عبدالرحمن الجضعي، أن الشكل الجديد لتطبيق "نسك" جعل المستخدم محور الاهتمام، وهناك فرصة لمئات المسلمين لاستخدام التطبيق المميز، ومشيرًا إلى أن مبادرة طريق مكة هي تجربة مميزة، حيث تعمل المملكة دائمًا على تهيئة كافة وسائل الراحة لضيوف الرحمن.
وبيّن "الجضعي" في جلسة عُقدت ضمن برنامج مؤتمر ومعرض الحج والعمرة المقام حاليًا في جدة، أن "علم" تملك مركز أبحاث متخصصًا تعمل فيه على جانب الذكاء الاصطناعي لتسهيل المهام المنوطة بهم في الحج للتعرف على سلوك ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى التعاون بين الشركات المحلية والعالمية لتقديم خدمات مميزة خلال موسم الحج.
وشاركت "علم" الرائدة في الحلول الرقمية، في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة بجناح كونها راعيًا استراتيجيًا، وذلك امتدادًا لاهتمامها المستمر في خدمات الحج والعمرة، حيث تربط "علم" علاقات متميزة مع قطاع الحج والعمرة، بما يحقق تطلعاتهم وفق رؤية المملكة 2030.
وتسعى الشركة إلى التطوير المستمر وتحقيق النجاح في تقديم الخدمات الرقمية من خلال نقل تجاربها وخبراتها في مجالات الرقمنة والعمليات الإدارية وإدارة المشاريع عن طريق شركائها المحليين والدوليين.
وعرضت الشركة في جناحها عددًا من المنتجات ومنها "مركن" وهو نظام ذكي لإدارة المواقف يقدم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة، لتوفير خدمات الحجز والدفع والبحث والتوجيه للمواقف الشاغرة، مما يساعد على إدارة الطاقة الاستيعابية للمواقف لرفع كفاءة التشغيل وبناء خدمات مثالية للمستفيدين، كما شاركت بخدمة "أصول" وهي منظومة موحدة لإدارة أعمال الأصول العقارية ومرافقها والمستفيدين منها لبناء حلول متكاملة لإدارة الأملاك، من خلال تقديم خدمات إلكترونية لزيادة فعالية الاستخدام ورفع كفاءة الإنفاق.
وأعلنت "علم" عن خدمة "إصدار تصاريح دخول مكة" وهي خدمة تمكّن المنشآت التجارية والحكومية من إصدار التصاريح اللازمة للمقيمين التابعين لها للدخول إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج لإنجاز الأعمال المرتبطة بهم في تلك الفترة، وكذلك منصة "التوظيف المرن" وهي خدمة تتيح للراغبين في العمل في أنشطة مختلفة من خلال المنصة الوطنية "أبشر"، بتوفير بياناتهم بعد التحقق من أهليتهم وحسب المحددات المدخلة من قِبل المشترك الراغب بالتعاقد معهم.
وتهدف "علم" من خلال رعايتها ومشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة إلى توظيف منظومتها المتكاملة والمستدامة لتسهم في تطوير وارتقاء تجربة ضيوف الرحمن وعرض حلولها ومنتجاتها وخدماتها التي تسهم في تسهيل خدمات الحج والعمرة، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في تسريع عملية النمو الاقتصادي من خلال عمليات الرقمنة، وخلق فرص مستقبلية لتعزيز التنمية، وفتح إمكانيات اقتصادية جديدة لاقتصاد مستدام على المدى الطويل.