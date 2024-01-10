خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الحج والعمرة.. "علم" تستعرض ‏الشكل الجديد لـ"نسك"

وعرضت الشركة في جناحها عددًا من المنتجات ومنها "مركن" وهو نظام ذكي لإدارة المواقف يقدم مجموعة من الحلول والخدمات المبتكرة، لتوفير خدمات الحجز والدفع والبحث والتوجيه للمواقف الشاغرة، مما يساعد على إدارة الطاقة الاستيعابية للمواقف لرفع كفاءة التشغيل وبناء خدمات مثالية للمستفيدين، كما شاركت بخدمة "أصول" وهي منظومة موحدة لإدارة أعمال الأصول العقارية ومرافقها والمستفيدين منها لبناء حلول متكاملة لإدارة الأملاك، من خلال تقديم خدمات إلكترونية لزيادة فعالية الاستخدام ورفع كفاءة الإنفاق.