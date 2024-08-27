"البيئة": مكة والباحة تسجلان أعلى كمية هطول أمطار بـ 22.4 ملم

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (16.0) ملم في عضاضة و(12.9) ملم في الشغف بأبها، و(11.0) ملم في خاط بالمجاردة، و(8.4) ملم في سراة عبيدة، وسجّلت منطقة جازان (11.0) ملم في بلغازي بالعيدابي، و(9.4) ملم في الفارس بالريث، و(5.6) في سدّ بيش، و(5.4) ملم في بيش، فيما سجّلت نجران (4.0) ملم في الحضن، و(1.7) ملم في حمى بثار، و(1.4) ملم في بئر عسكر، وسجّلت المدينة المنورة (0.9) ملم، وكل من تبوك وحائل (0.6) ملم في المعظم وتيماء، والغزالة.