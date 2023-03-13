افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس للجمعية الدولية لأبحاث وتنمية الإبل

وقال "العوهلي": إن المؤتمر يأتي في سياق توجّهات هوية الجامعة المؤسسية الرامية إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، منوهًا إلى رعاية ودعم البحث العلمي من قِبَل حكومتنا الرشيدة في جميع المجالات، وحرصها على تعزيز دور المؤسسات الجامعية ومساهمتها في تنمية الاقتصاد المعرفي والتطور المجتمعي والإنساني المستدام؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.