افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس للجمعية الدولية لأبحاث وتنمية الإبل

افتتح رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، في محافظة الأحساء، أعمال المؤتمر الدولي السادس للجمعية الدولية لأبحاث وتنمية الإبل، والمعرض المصاحب له، تحت شعار "دور الإبل في الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي".
وتنظم المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري، الجامعة ممثلةً بالجمعية الطبية البيطرية السعودية ومركز أبحاث الإبل، بمشاركة مجموعة سلام البيطرية.
وقال "العوهلي": إن المؤتمر يأتي في سياق توجّهات هوية الجامعة المؤسسية الرامية إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، منوهًا إلى رعاية ودعم البحث العلمي من قِبَل حكومتنا الرشيدة في جميع المجالات، وحرصها على تعزيز دور المؤسسات الجامعية ومساهمتها في تنمية الاقتصاد المعرفي والتطور المجتمعي والإنساني المستدام؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
وأضاف: إن المؤتمر يسعى للإسهام في إبراز المكانة العلمية الدولية لعلوم الإبل، وتنمية صناعة الإبل، وتعزيز معايير الصحة العامة، وتشجيع تبادل المعلومات حول الاهتمام بالإبل، وتحقيق الاستثمار الأمثل لمخرجات البحوث التطبيقية، التي تشكل رافدًا أساسيًا في تطوير علوم الإبل والنهوض بواقع الثروة الحيوانية في المملكة.
فيما أكد رئيس مجموعة "سلام" فهاد الفهاد، حرصهم على دعم أبحاث الإبل التي تساعد على إيجاد بيئة صحية لتقي الإبل من الأمراض والمساهمة في علاجها من مختلف الأمراض، بالتعاون مع الجامعة وتعزيز التعاون المشترك مع مجموعة سلام البيطرية في هذا الجانب المهم.
بدوره، قال مدير مركز أبحاث الإبل رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر السادس للجمعية العالمية لبحوث الإبل وتطويرها الدكتور فيصل بن صالح المذن: إن المؤتمر حظي بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من داخل المملكة، إضافة إلى 34 دولة على مستوى العالم؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي بين جميع المهتمين بالإبل من مراكز بحثية وشركات ومؤسسات ومربين وإبراز دور البحث العلمي؛ للإسهام في وضع الخطط الاستراتيجية لتنمية الإبل وتذليل التحديات لتطوير القطاع الاقتصادي في الإبل.