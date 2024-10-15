"الخريف" يطّلع على التجربة الإيطالية في تطوير الابتكار الصناعي

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، مركز الابتكارات والعلوم والتكنولوجيا الوطنية ALISEI في مدينة ميلانو الإيطالية، واطّلع على تجربة المركز في مجال الأبحاث وتطوير الابتكار الصناعي، ودوره في ربط مؤسسات الأبحاث العامة والخاصة، وتوحيد جهودها من أجل تمكين حلول ومنتجات صناعية مبتكرة.
واطّلع "الخريّف" خلال جولته برفقة رئيس مركز ALISEI وبحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، على ما يضمّه "ALISEI" من مراكز أبحاث متخصصة، ومختبرات تقنية، ومراكز نمذجة، وبحث مع رئيسها فرص تطوير التعاون في مجال الابتكار، وسبل الاستفادة من التجربة الإيطالية.
ويُعد مركز "ALISEI" جمعية غير ربحية تأسست بمبادرة من وزارة الجامعات والبحث الإيطالية "MUR" في عام 2013؛ كنقطة اتصال موثوقة للمهارات والمعرفة والابتكار، ويرتبط بشكل مباشر وغير مباشر، مع الجهات الرئيسية المعنية كالجمعيات الصناعية، والشركات، ومراكز الابتكار، والتجمعات الإقليمية، والجامعات، ومراكز البحث، وذلك في مجال علوم الحياة كالأدوية، والبيولوجيا الجزيئية، والأجهزة الطبية، وخدمات الصحة، كما يدمج المركز مهارات النظام البحثي العام والخاص مع القطاع الصناعي، ويعزز نقل التكنولوجيا، وتنافسية النظام الإيطالي للابتكار، إضافة إلى دوره في جذب الاستثمارات على المستوى الدولي.
وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مركز "ALISEI" في مدينة ميلانو، ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية مهمّة تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة إلى الاستفادة من أحدث حلول الابتكار الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة بالمملكة.