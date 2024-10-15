"الخريف" يطّلع على التجربة الإيطالية في تطوير الابتكار الصناعي

ويُعد مركز "ALISEI" جمعية غير ربحية تأسست بمبادرة من وزارة الجامعات والبحث الإيطالية "MUR" في عام 2013؛ كنقطة اتصال موثوقة للمهارات والمعرفة والابتكار، ويرتبط بشكل مباشر وغير مباشر، مع الجهات الرئيسية المعنية كالجمعيات الصناعية، والشركات، ومراكز الابتكار، والتجمعات الإقليمية، والجامعات، ومراكز البحث، وذلك في مجال علوم الحياة كالأدوية، والبيولوجيا الجزيئية، والأجهزة الطبية، وخدمات الصحة، كما يدمج المركز مهارات النظام البحثي العام والخاص مع القطاع الصناعي، ويعزز نقل التكنولوجيا، وتنافسية النظام الإيطالي للابتكار، إضافة إلى دوره في جذب الاستثمارات على المستوى الدولي.