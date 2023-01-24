إطلاق مشروع "هوى" بالمدينة المنورة فبراير المقبل

وأوضح مدير المشروع محمد عزي، أن "هوى" أحد مبادرات الهيئة العامة للترفيه، وسيكون موقعه على امتداد طريق علي بن أبي طالب "الدائري الثالث" على مساحة 65 ألف متر مربع؛ مشيرًا إلى أن المشروع سيضم مناطق مختلفة تشتمل على مطاعم وكافيهات بعدد إجمالي 32، بالإضافة إلى المسرح أغورا، ومنقطة السكيتنج، ومنطقة ألعاب التحديات بعدد 15 لعبة مختلفة.