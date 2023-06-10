خبير تربوي يوجّه نصائح هامة للطلاب قبل فترة الاختبارات

وأضاف: "الأول لن يتجاوز بقاء المعلومات في ذهنه سوى ساعات قليلة بعد خروجه من الاختبارات، والسبب يرجع لكثافة المعلومات المخزنة بالدماغ في وقت قصير جدًّا وهي تسمى (الذاكرة قصيرة المدى)؛ بينما في المقابل سيحظى زميله الذي استعد بالتخطيط المبكر للاختبارات ببقاء المعلومات فترات طويلة قد تصل لبقية حياته؛ وذلك لسلاسة وانسيابية وتنظيم تخزينها على مدار أيام؛ مما يجعلها أكثر رسوخًا وثباتًا، وتسمى (الذاكرة بعيدة المدى)".