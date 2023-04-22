"فنان العرب" لـ"سبق": الفنون والثقافة مرآة الشعوب.. وتحظى باهتمام يعوِّض ما فاتها

جاء ذلك خلال الحفلة الغنائية التي قدمها مساء أمس على مسرح جامعة الملك خالد بأبها؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023م، التي بدأها بأغنية "ومن العايدين.. ومن الفايزين"، التي مضى عليها نصف قرن منذ أن صدح بها الفنان محمد عبده، وارتبطت بالأذهان، وحضرت في كل عيد، ولا يزال يتداولها أفراد الشعب، ويعدونها جزءًا لا يتجزأ من فرحة العيد.