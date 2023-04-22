"فنان العرب" لـ"سبق": الفنون والثقافة مرآة الشعوب.. وتحظى باهتمام يعوِّض ما فاتها

أكد فنان العرب محمد عبده لـ"سبق" في رد على سؤال "بعد وصول السعودية إلى عنان السماء في جميع المجالات، هل الحركة الفنية تتماشى وتتواكب مع هذا التطور وهذه الرؤية التي وصلت لها السعودية؟" أن "الفنون والثقافة هي مرآة الشعوب، ونحن مرآة شعوبنا، والآن الفن والثقافة يحظيان باهتمام جميل جدًّا، يُعوض ما فاتهما من ظلم وتعتم عليها. ولكي تعرف الشعوب لا بد من معرفة ثقافتها وتراثها".
وأعرب عن أمله بأن يكون قد اختار من الفقرات ما يتناسب مع أذواق الموجودين، سواء في الحفل، أو على الهواء.
جاء ذلك خلال الحفلة الغنائية التي قدمها مساء أمس على مسرح جامعة الملك خالد بأبها؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023م، التي بدأها بأغنية "ومن العايدين.. ومن الفايزين"، التي مضى عليها نصف قرن منذ أن صدح بها الفنان محمد عبده، وارتبطت بالأذهان، وحضرت في كل عيد، ولا يزال يتداولها أفراد الشعب، ويعدونها جزءًا لا يتجزأ من فرحة العيد.
وتوالت بعد ذلك الفقرات الغنائية التي تفاعل معها الجمهور، واستطاعت أن تمنح الدفء العاطفي والجسدي في ظل برودة الأجواء التي تشهدها أبها هذه الأيام.
ولا يزال "فنان العرب" يصدح بالمواويل والأهازيج والأغاني حتى هذه اللحظة.