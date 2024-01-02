"خذوا حقكم من النوم".. "الزعاق": نعيش هذه الفترة أطول ليالي السنة وأقصر نهار

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إنه إذا اجتمعت علينا برودة الأرض "الصقيع" وبرودة السماء "الرياح الشمالية"، "هبت رياح الشمالي بردها شيني ما تدفي النار لو حنا شعلناها".. وهذا لا يكون إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الشمالية، والعامة يقولون لا برد إلا بعد الانصراف.