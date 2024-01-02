"خذوا حقكم من النوم".. "الزعاق": نعيش هذه الفترة أطول ليالي السنة وأقصر نهار

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إنه إذا اجتمعت علينا برودة الأرض "الصقيع" وبرودة السماء "الرياح الشمالية"، "هبت رياح الشمالي بردها شيني ما تدفي النار لو حنا شعلناها".. وهذا لا يكون إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الشمالية، والعامة يقولون لا برد إلا بعد الانصراف.
وأضاف الزعاق؛ أن الدفء يأتينا من وجه الشمس، لكن خلال هذه الأيام لا نرى الشمس كثيراً لأن النهار قصير، وهذا الذي يجعل القطب الشمالي متجمّداً لأن الليل لديهم 6 أشهر والشمس تظهر في الأفق وليس عمودية كما تظهر لدينا .
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن "خذوا حقكم من النوم لأننا نعيش أطول ليالي السنة، وبعد 6 أشهر سنعيش أطول نهار السنة، والعامة يسمون هذه الليالي "أبو عشاءين" لأننا من طول الليل نحتاج إلى أن نتعشى مرتين .
وأكمل، بعد ثلاثة أشهر يتساوى طول الليل مع النهار .