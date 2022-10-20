"جامعة جازان" تقفز 30 مرتبة في تصنيف "كيو إس" البريطاني على مستوى الجامعات العربية
حققت جامعة جازان المرتبة 91- 100 في تصنيف "كيو إس" للعام 2023 على مستوى جامعات المنطقة العربية، متقدمة 30 مرتبة عن العام السابق 2022.
وأوضح عميد التطوير الأكاديمي الدكتور علي هندي، أن الجامعة تم تكريمها في دولة الإمارات العربية المتحدة من قِبَل المنظمة الدولية QS في منتدى التصنيف العربي "كيو إس" بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبو راسين.
وأكد وكيل عمادة التطوير الأكاديمي الدكتور هيثم حديدي، أن تصنيف "كيو إس" يعتمد على معايير تعكس الجوانب البحثية والتعليمية، والتنوع والانفتاح الدولي، والكفاءات التعليمية، والسمعة البحثية والوظيفية لكل جامعة وجهودها البحثية محليًّا ودوليًّا.
يُذكر أن جامعة جازان حصلت مؤخرًا على مركز متقدم عالميًّا في تصنيف "التايمز" للجامعات لعام 2023م بتحقيقها المرتبة 401- 500 على مستوى جامعات العالم، والمرتبة الـ7 على مستوى الجامعات السعودية الحكومية والخاصة.