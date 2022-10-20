"جامعة جازان" تقفز 30 مرتبة في تصنيف "كيو إس" البريطاني على مستوى الجامعات العربية

وأكد وكيل عمادة التطوير الأكاديمي الدكتور هيثم حديدي، أن تصنيف "كيو إس" يعتمد على معايير تعكس الجوانب البحثية والتعليمية، والتنوع والانفتاح الدولي، والكفاءات التعليمية، والسمعة البحثية والوظيفية لكل جامعة وجهودها البحثية محليًّا ودوليًّا.