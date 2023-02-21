ضوابط الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية و"الملك خالد"

أصدرت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بيانًا توضيحيًا حول ضوابط الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.
وتفصيلاً؛ قالت "المحمية" عبر حسابها في تويتر: "تود هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية التوضيح أنه يمنع الرعي في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية باستثناء المصرح لهم رسميًا من أهالي القرى والهجر المحيطة بالمحميتين وبالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبعون له، وذلك ضمن نطاقات الرعي المحددة".
وأضافت: "توضح الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة الصادر بالأمر الملكي رقم (م/١٦٥)، واللوائح التنفيذية الصادرة به بحق مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب، وذلك حفاظًا على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي وضمان الاستدامة البيئية".