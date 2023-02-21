ضوابط الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية و"الملك خالد"

وتفصيلاً؛ قالت "المحمية" عبر حسابها في تويتر: "تود هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية التوضيح أنه يمنع الرعي في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية باستثناء المصرح لهم رسميًا من أهالي القرى والهجر المحيطة بالمحميتين وبالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبعون له، وذلك ضمن نطاقات الرعي المحددة".