جاذر إن تغلق جولة B الإستثمارية بقيمة ٢٧٠ مليون ريال بقيادة سنابل للاستثمار على تقييم يتجاوز المليار ريال استعداداً للطرح في سوق الأسهم السعودي

أعلنت شركة “جاذر إن” عن إغلاق جولة B الاستثمارية بقيمة ٢٧٠ مليون ريال سعودي، بقيادة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وبمشاركة عدد من المستثمرين الاستراتيجيين. تمت الصفقة على تقييم يتجاوز المليار ريال سعودي، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في أداء الشركة ونموذجها التشغيلي، وتدعم توجهها للطرح في السوق المالية السعودية “تداول” خلال الفترة المقبلة.
تُعد “جاذر إن” المنصة السعودية الرائدة في قطاع الضيافة البديلة، وقد لعبت دوراً محورياً في إعادة تشكيل تجربة السفر والإقامة داخل المملكة. تقدم المنصة تجربة ضيافة فريدة تتيح للضيوف استكشاف ثقافة ومناطق المملكة عن قرب من خلال الإقامة في وحدات سكنية خاصة يديرها سكان محليون. هذه التجربة لا تكتفي بتقديم بديل مميز عن النماذج الفندقية التقليدية، بل تُمكّن آلاف المضيفين من الاستفادة من عقاراتهم غير المستغلة وتحقيق دخل إضافي مستدام.
منذ انطلاقتها، كانت “جاذر إن” المنصة السعودية المحلية التي أسست سوق الضيافة البديلة في المملكة وقادت نموه حتى أصبح من أسرع القطاعات السياحية تطورًا. وخلال مسيرتها، أسهمت المنصة في ضخ أكثر من 2 مليار ريال إلى الاقتصاد المحلي، استفاد منها أكثر من 33 ألف مضيف سعودي يحققون دخلاً شهريًا مجزيًا، ما وفر فرصًا اقتصادية مستدامة للأفراد والعائلات في مختلف المناطق. كما لعبت دورًا محوريًا في سد فجوة المعروض من الغرف السياحية، لتكون أحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر استقطاب السياح، وتوطين الخدمات، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية.
وعلى مدار السنوات التسع الماضية، نجحت “جاذر إن” في بناء منظومة متكاملة تضم أكثر من 72 ألف مرفق ضيافة سياحي خاص يديرها مضيفون محليون في جميع أنحاء المملكة، تمثل ما يقارب 15% من إجمالي المعروض الفندقي وغير الفندقي في السوق السعودي. كما تستحوذ المنصة على 44% من الحصة السوقية في قطاع الضيافة البديلة على مستوى المملكة، وترتفع هذه النسبة إلى 53% في مدينة الرياض، مما يجعلها الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المسافرين.
تخطط “جاذر إن” لتوظيف هذا الاستثمار في دعم توسعها المحلي والإقليمي، مع تركيز خاص على استقطاب الزوار القادمين من خارج المملكة، وكذلك تلبية احتياجات الإقامات طويلة المدى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لجعل المملكة مركزًا عالميًا للسياحة والضيافة. كما يشمل التوسع استثمارًا إضافيًا في البنية التقنية، وتحسين تجربة المستخدم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع شبكة المضيفين وتنوع المعروض.
سجّلت “جاذر إن” أداءً تشغيليًا مميزًا خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد المستخدمين المسجلين على المنصة أكثر من 5 ملايين مستخدم، واستقبلت المنصة ضيوفًا من 150 جنسية. كما تجاوزت المبالغ المحوّلة للمضيفين المحليين حاجز الـ2 مليار ريال سعودي، ما يعكس أثرها الاقتصادي الفعّال. وحققت المنصة نموًا يزيد عن 500٪ خلال العاميين الماضيين، مما يضعها في صدارة الشركات التقنية السعودية من حيث النمو والتأثير.
إغلاق هذه الجولة الاستثمارية يمثل محطة مفصلية في رحلة “جاذر إن”، ويعزز من جاهزيتها لدخول مرحلة جديدة من التوسع والشفافية المؤسسية استعداداً للإدراج في السوق المالية.