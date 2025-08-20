جاذر إن تغلق جولة B الإستثمارية بقيمة ٢٧٠ مليون ريال بقيادة سنابل للاستثمار على تقييم يتجاوز المليار ريال استعداداً للطرح في سوق الأسهم السعودي

منذ انطلاقتها، كانت “جاذر إن” المنصة السعودية المحلية التي أسست سوق الضيافة البديلة في المملكة وقادت نموه حتى أصبح من أسرع القطاعات السياحية تطورًا. وخلال مسيرتها، أسهمت المنصة في ضخ أكثر من 2 مليار ريال إلى الاقتصاد المحلي، استفاد منها أكثر من 33 ألف مضيف سعودي يحققون دخلاً شهريًا مجزيًا، ما وفر فرصًا اقتصادية مستدامة للأفراد والعائلات في مختلف المناطق. كما لعبت دورًا محوريًا في سد فجوة المعروض من الغرف السياحية، لتكون أحد المساهمين الرئيسيين في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر استقطاب السياح، وتوطين الخدمات، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية.