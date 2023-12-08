بجوائز 60 مليون ريال.. انطلاق مسارات كأس العلا للصقور نهاية ديسمبر الجاري

وبيَّن النادي أن كأس العلا للصقور يشتمل على أربعة مسارات ضمن مسابقتَي الملواح والمزاين، وسيتم تخصيص المسار الأول للمشاركين عبر 12 شوطًا للمُلاك المحليين، فيما يشارك في المسار الثاني الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بواقع 10 صقور عن كل شوط، وذلك ضمن 48 شوطًا، منها 36 شوطًا موزعة على المشاركين المحليين، بواقع 12 شوطًا للمُلاك المحليين، ومثلها للمُلاك المحليين مفتوح، و12 شوطًا للمحترفين المحليين، إلى جانب ستة أشواط للمُلاك الدوليين، ومثلها للمحترفين الدوليين.