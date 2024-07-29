"الطيران المدني" يعلن بدء تشغيل خطوط "آير سمرقند" برحلات منتظمة بين السعودية وأوزبكستان

وتفصيلاً، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة، لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.