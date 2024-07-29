"الطيران المدني" يعلن بدء تشغيل خطوط "آير سمرقند" برحلات منتظمة بين السعودية وأوزبكستان

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل خطوط (آير سمرقند) الأوزبكية (Air Samarkand ) برحلات منتظمة (للمسافرين) بين المملكة وجمهورية أوزبكستان، متجهة من سمرقند إلى جدة خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع رحلتين أسبوعياً بدءاً من 30 يوليو.
وتفصيلاً، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة، لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.