أمير جازان يرعى معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع جازان 2026"

من جانبها، أوضحت نائب الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الدكتورة ميساء بنت محمد القرشي، أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يُعد أحد البرامج الوطنية الرائدة التي تجسّد الشراكة التكاملية بين وزارة التعليم و"موهبة"، ونموذجًا متميزًا في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في المجتمع التعليمي. وأشارت إلى أن البرنامج بلغ هذا العام دورته السادسة عشرة بعد أن حقق نجاحات متواصلة أسهمت في بناء منظومة وطنية للموهبة والإبداع، وإحداث حراك علمي واسع بين الطلبة في مختلف مناطق المملكة، تُوِّج بحصول المملكة على مراكز عالمية متقدمة في المحافل الدولية.