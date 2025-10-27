أمير جازان يرعى معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع جازان 2026"

رعى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، بحضور الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع جازان 2026"، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
وتجوّل سموه في أرجاء المعرض المصاحب، واستمع إلى شرح حول ابتكارات الطلاب والطالبات ومراحل تطويرها، التي بلغ عددها 55 مشروعًا متنوعًا بين البحوث والابتكارات في مجالات البيئة المستدامة واقتصاديات الطاقة وصحة الإنسان.
وأشاد أمير جازان بما قدمه الموهوبون والموهوبات من مشاريع نوعية، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة –أيدها الله– على تهيئة بيئة تنافسية تُنمّي روح الإبداع لدى الطلبة في المجالات العلمية والتقنية، بما يُسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم للمنافسة وتمثيل الوطن في المحافل الدولية، مثمنًا جهود وزارة التعليم ومؤسسة "موهبة" في دعم ورعاية وتحفيز الطلبة الموهوبين والموهوبات.
من جانبها، أوضحت نائب الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الدكتورة ميساء بنت محمد القرشي، أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يُعد أحد البرامج الوطنية الرائدة التي تجسّد الشراكة التكاملية بين وزارة التعليم و"موهبة"، ونموذجًا متميزًا في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في المجتمع التعليمي. وأشارت إلى أن البرنامج بلغ هذا العام دورته السادسة عشرة بعد أن حقق نجاحات متواصلة أسهمت في بناء منظومة وطنية للموهبة والإبداع، وإحداث حراك علمي واسع بين الطلبة في مختلف مناطق المملكة، تُوِّج بحصول المملكة على مراكز عالمية متقدمة في المحافل الدولية.
وبيّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي، أن المعرض شهد مشاركة 55 مشروعًا للبنين والبنات، إلى جانب 2,180 مشروعًا تم رفعها إلكترونيًا للمسابقة، من بين أكثر من 31 ألف طالبٍ وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة سجّلوا في مسابقة "موهبة" للعام الحالي.
وتضمّن الحفل مسيرة للطلبة المبدعين المشاركين في المعرض وتكريم شركاء النجاح تقديرًا لجهودهم في دعم وتمكين الموهوبين والموهوبات.