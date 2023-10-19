تدشين أكبر سلسة خدمات علاج طبيعي وإعادة التأهيل في المملكة

دشنت "برجيل" القابضة، المتخصصة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة "لجام" للرياضة، المالك والمشغل لسلسلة مراكز وقت اللياقة، 4 مراكز للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة الرياض، وتتواجد تلك المراكز التي تم إطلاقها حديثاً في مول العليا فيو فيتنس تايم بالرياض، وصالة المؤنسية للرجال، وصالة المؤنسية للسيدات، وصالة التعاون للرجال، هي الأولى من بين 60 مركزاً متقدماً للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والرعاية سيتم إنشاؤها في جميع أنحاء المملكة، كما أعلنت برجيل الافتتاح الرسمي لأول مركز تابع لمشروع "فيزيوثيرابيا"، أول شبكة من نوعها من مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة في المملكة، حيث تهدف إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة الأكثر ابتكاراً وشمولاً في المنطقة.