ساروجة تُسجّل نموًا استثنائيًا في الطلبات اليومية بمعدّل عشرة أضعاف بفضل شراكتها مع "كيتا"

حققت "ساروجة"، الوجهة المحلية الرائدة لعشاق المشاوي في مدينة الرياض، نموًا غير مسبوق في عدد الطلبات اليومية عبر المنصات الرقمية، بلغ عشرة أضعاف، وذلك بعد دخولها في شراكة استراتيجية مع منصة "كيتا". وقد اختارت "ساروجة" كيتا لتكون أول منصة رقمية لها في مجال التوصيل، في خطوة مثمرة جمعت بين الرؤية التحليلية والاحترافية التشغيلية، مع الحفاظ على جودة التجربة التي يثق بها العملاء منذ انطلاق العلامة عام 2015 كمحل جزارة صغير في أحد أحياء الرياض.